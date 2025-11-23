Hettange en scène Il était une foire ! Hettange-Grande

Hettange en scène Il était une foire !

1 Place René Medernach Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-23 11:45:00

fin : 2025-11-23 12:15:00

Date(s) :

2025-11-23

Hettange en scène revient pour une deuxième édition !

Appel à tous les enfants à l’imagination débordante, cette événement est pour vous ! L’APEGP et La Maschera vous convie à Il était une foire , une journée remplie de théâtre, marionnettes et d’histoire en tous genres.

Retrouvez trois spectacles au même endroit le même jour Les Histoires qui bougent , Les Marionnettes font leur show… et Il était une foire . Tout au long de la journée, profitez d’une restauration et d’une buvette sur place, d’ateliers pour enfants, de maquillage et de nombreux jeux !Enfants

2 .

1 Place René Medernach Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 45 41

English :

Hettange en scène returns for a second edition!

Calling all children with vivid imaginations, this event is for you! APEGP and La Maschera invite you to Il était une foire , a day filled with theater, puppets and stories of all kinds.

Three shows in the same place on the same day: Les Histoires qui bougent , Les Marionnettes font leur show… and Il était une foire . Throughout the day, enjoy on-site refreshments, children’s workshops, face painting and lots of games!

German :

Hettange en scène kehrt für eine zweite Ausgabe zurück!

Aufruf an alle Kinder mit einer blühenden Fantasie, diese Veranstaltung ist für euch! Die APEGP und La Maschera laden Sie zu Il était une foire ein, einem Tag voller Theater, Marionetten und Geschichten aller Art.

Finden Sie drei Aufführungen am selben Ort am selben Tag: Les Histoires qui bougent (Geschichten, die sich bewegen), Les Marionnettes font leur show… (Die Marionetten machen ihre Show) und Il était une foire (Es war ein Jahrmarkt). Profitieren Sie den ganzen Tag über von Essen und Trinken vor Ort, Workshops für Kinder, Schminken und zahlreichen Spielen!

Italiano :

Hettange en scène torna per la seconda edizione!

Chiamate tutti i bambini con una fervida immaginazione, questo evento è per voi! APEGP e La Maschera vi invitano a Il était une foire , una giornata all’insegna del teatro, delle marionette e di storie di ogni genere.

Tre spettacoli nello stesso luogo e nello stesso giorno: Les Histoires qui bougent , Les Marionnettes font leur show… e Il était une foire . Per tutta la giornata, rinfreschi in loco, laboratori per bambini, face painting e tanti giochi!

Espanol :

¡Hettange en scène vuelve en una segunda edición!

Este evento es para todos los niños con una imaginación desbordante La APEGP y La Maschera le invitan a Il était une foire , una jornada llena de teatro, marionetas e historias de todo tipo.

Tres espectáculos en el mismo lugar y el mismo día: Les Histoires qui bougent , Les Marionnettes font leur show… e Il était une foire . Durante todo el día, disfrute de refrescos, talleres infantiles, pintacaras y muchos juegos

L’événement Hettange en scène Il était une foire ! Hettange-Grande a été mis à jour le 2025-11-13 par OT CATTENOM ET ENVIRONS