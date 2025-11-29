Hettange Féérique Hettange-Grande

Hettange Féérique

La féerie des nuits de Noël s’invite à Hettange-Grande, les maisons s’illuminent, les sapins décorés de boules et de guirlandes s’érigent partout dans la ville et les sens s’éveillent. Pour ces fêtes, la ville illuminera sa traditionnelle promenade féerique que vous retrouverez aux abords de l’église. Un décor magnifique, une promenade qui vous feront voyager à travers des décorations de lumières… un parcours surprenant d’émotions et de poésie.Tout public

Place Mathias Loës Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 88 51 culture@ville-hettange-grande.com

English :

Hettange-Grande invites you to experience the enchantment of Christmas night, as houses are lit up, fir trees decorated with baubles and garlands are erected throughout the town, and the senses are awakened. For the festive season, the town will be lighting up its traditional fairy-tale promenade, which you’ll find around the church. A magnificent setting, a walk that will take you on a journey through light decorations? a surprising journey of emotions and poetry.

German :

Der Zauber der Weihnachtsnächte hält Einzug in Hettange-Grande, die Häuser erstrahlen im Lichterglanz, überall in der Stadt stehen mit Kugeln und Girlanden geschmückte Tannenbäume und die Sinne werden geweckt. Zu diesen Feiertagen beleuchtet die Stadt ihre traditionelle märchenhafte Promenade, die Sie in der Nähe der Kirche finden. Eine wunderschöne Kulisse, ein Spaziergang, der Sie auf eine Reise durch die Lichterdekorationen mitnehmen wird… ein überraschender Weg voller Emotionen und Poesie.

Italiano :

L’incanto della notte di Natale arriva a Hettange-Grande: le case si illuminano, gli alberi di Natale decorati con ninnoli e orpelli vengono eretti in tutta la città e i sensi si risvegliano. Per le feste, la città illuminerà la sua tradizionale passeggiata fiabesca, che si trova intorno alla chiesa. Una cornice magnifica, una passeggiata che vi porterà in un viaggio di decorazioni luminose? Un viaggio sorprendente di emozioni e poesia.

Espanol :

El encanto de la noche de Navidad llega a Hettange-Grande. Las casas se iluminan, los árboles de Navidad decorados con chucherías y espumillón se erigen por toda la ciudad y los sentidos se despiertan. Con motivo de estas fiestas, la ciudad iluminará su tradicional paseo de cuento de hadas, que encontrará alrededor de la iglesia. Un marco magnífico, un paseo que le llevará por un viaje de decoraciones luminosas… un sorprendente viaje de emociones y poesía.

