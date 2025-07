Hettange Festive Orchestre Baïla Hettange-Grande

Début : Samedi 2025-08-09 18:00:00

fin : 2025-08-09 22:00:00

2025-08-09

Ne manquez pas le grand rendez-vous estival ! Profitez de la soirée en plein air sur une place transformée en oasis tropicale pour l’occasion et célébrez l’été en musique. L’ambiance sera conviviale et festive avec un concert live, des structures gonflables, une buvette et un coin restauration.

Pour la deuxième soirée, retrouvez l’orchestre Baïla et la restauration tenue par l’Harmonie municipale de la Lyre.Tout public

place Mathias Loes Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 3 82 53 10 02 accueil@hettange-grande.fr

English :

Don’t miss this great summer event! Enjoy an open-air evening on a square transformed into a tropical oasis for the occasion, and celebrate summer with music. The atmosphere will be friendly and festive, with a live concert, inflatables, a refreshment bar and a food court.

The second evening will feature the Baïla orchestra and catering provided by the Harmonie municipale de la Lyre.

German :

Verpassen Sie nicht das große Sommerereignis! Genießen Sie den Abend unter freiem Himmel auf einem Platz, der für diesen Anlass in eine tropische Oase verwandelt wurde, und feiern Sie den Sommer mit Musik. Die Atmosphäre wird gesellig und festlich sein, mit einem Live-Konzert, Hüpfburgen, einem Imbiss und einem Imbissstand.

Am zweiten Abend spielt das Orchester Baïla und das Catering wird von der Harmonie Municipale de la Lyre übernommen.

Italiano :

Non perdetevi questo grande evento estivo! Godetevi una serata all’aperto in una piazza trasformata per l’occasione in un’oasi tropicale e festeggiate l’estate con la musica. L’atmosfera sarà amichevole e festosa, con un concerto dal vivo, strutture gonfiabili, un bar e un’area ristoro.

La seconda serata vedrà protagonista l’orchestra Baïla e il catering dell’Harmonie municipale de la Lyre.

Espanol :

¡No se pierda este gran acontecimiento veraniego! Disfrute de una velada al aire libre en una plaza transformada para la ocasión en un oasis tropical, y celebre el verano con música. El ambiente será acogedor y festivo, con un concierto en directo, estructuras hinchables, un bar de refrescos y un patio de comidas.

En la segunda velada actuará la orquesta Baïla y el catering correrá a cargo de la Harmonie municipale de la Lyre.

