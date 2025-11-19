Heure anglaise Atelier d’éveil à l’anglais Romans-sur-Isère
Heure anglaise Atelier d’éveil à l’anglais Romans-sur-Isère mercredi 19 novembre 2025.
Heure anglaise Atelier d’éveil à l’anglais
rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 10:00:00
fin : 2025-11-19 11:00:00
Date(s) :
2025-11-19
Un éveil à la langue anglaise avec Yukin. Une heure d’éveil et de découverte dans la bonne humeur.
.
rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr
English :
An introduction to the English language with Yukin. An hour of awakening and discovery in good spirits.
German :
Eine Erweckung der englischen Sprache mit Yukin. Eine Stunde voller Anregungen und Entdeckungen in guter Stimmung.
Italiano :
Introduzione alla lingua inglese con Yukin. Un’ora di divertimento e scoperta.
Espanol :
Una introducción a la lengua inglesa con Yukin. Una hora de diversión y descubrimiento.
L’événement Heure anglaise Atelier d’éveil à l’anglais Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-20 par Valence Romans Tourisme