Heure anglaise rue Ninon Vallin Romans-sur-Isère

Médiathèque De la Monnaie Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-25 11:00:00

2026-02-25

Un éveil à la langue anglaise avec Yukin. Pensez bien à réserver.

rue Ninon Vallin Médiathèque De la Monnaie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr

An introduction to the English language with Yukin. Don’t forget to book.

