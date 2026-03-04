Heure de l’orgue, Basilique Saint-Michel, Bordeaux

Heure de l’orgue Jeudi 26 mars, 19h00 Basilique Saint-Michel Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Début : 2026-03-26T19:00:00+01:00 – 2026-03-26T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-26T19:00:00+01:00 – 2026-03-26T20:00:00+01:00

Les élèves de la classe d’orgue du conservatoire vous convient à une Heure de l’orgue exceptionnelle à la Basilique Saint-Michel.

Sous la direction de leur enseignante Eva Darracq, les élèves font sonner les grandes orgues (41 jeux et 3 claviers !) dans un répertoire varié signé Messiaen, Bach et Duruflé.

[en partenariat avec la Paroisse de Bordeaux Saint-Jean Apôtre]

Basilique Saint-Michel Place Meynard, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les élèves organistes à la Basilique Saint-Michel. conservatoire gratuit

© Basilique Saint-Michel