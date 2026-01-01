Heure des bébés Médiathèque Louverné

Heure des bébés

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Début : 2026-01-24 10:30:00

fin : 2026-01-24 12:00:00

2026-01-24 2026-02-14 2026-04-11 2026-05-23 2026-06-13

Lecture d’albums pour les tout-petits et leurs accompagnants, avec comptines et jeux de doigts.

Sur inscription (nombre de places limité) au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr .

English :

Book readings for toddlers and their caregivers, with rhymes and fingerplays.

