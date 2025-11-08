Heure des doudous – En famille Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Heure des doudous – En famille Samedi 8 novembre, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-08T10:00:00 – 2025-11-08T10:30:00

Fin : 2025-11-08T10:00:00 – 2025-11-08T10:30:00

L’Heure des Doudous, c’est un moment privilégié de rencontre entre les tout-petits et les livres, entre leur imaginaire et les belles histoires. Ça se passe à la médiathèque dans un espace douillet.

Toi aussi on dit que tu fais partie d’un clan, d’une tribu ?… Mais oui une famille quoi ! Ton papa collectionne les chapeaux ? Ta maman aime la musique country ? Ton grand frère chante très fort sous la douche ? Ton papy et ta mamy se trompent souvent de dentiers ? Il faut de tout pour faire une famille, et il y en plein de sortes aussi !

Âge 0 – 3 ans, accompagné d’un adulte

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

Heure des doudous culture Tinqueux