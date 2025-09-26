Heure des doudous Le dodo Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Heure des doudous Le dodo

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 10:30:00

2026-02-07

Tout public

C’est samedi. Une parenthèse s’ouvre. Les pages d’un album se tournent. Une voix s’élève. L’histoire se faufile dans les petites oreilles. Les yeux s’écarquillent. C’est l’heure sacrée des doudous !

Me voilà au fond du lit, prêt à m’endormir, mes doudous bien serrés contre moi, comme si on allait partir dans une drôle d’aventure… d’ailleurs je crois que c’en est une, se laisser aller ainsi dans le sommeil, s’abandonner aux rêves et à la nuit… vers quelles étoiles vais-je m’envoler ? Mes paupières sont lourdes et se ferment… oh mais chut j’entends qu’on me lit encore quelques histoires…

Âge 0 3 ans, accompagné d’un adulte .

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est mediatheque@ville-tinqueux.fr

