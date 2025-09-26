Heure des doudous Mais pourquoi ? Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Heure des doudous Mais pourquoi ?

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:00:00

fin : 2026-03-07 10:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Tout public

C’est samedi. Une parenthèse s’ouvre. Les pages d’un album se tournent. Une voix s’élève. L’histoire se faufile dans les petites oreilles. Les yeux s’écarquillent. C’est l’heure sacrée des doudous !

Mais pourquoi la pluie qui tombe du ciel reste sur le sol et ne remonte pas dans les nuages ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en automne alors qu’ils vont avoir froid en hiver ? Et puis quand même, pourquoi la limace n’a pas de coquille comme l’escargot pour se mettre à l’abri ? Toi aussi tu te poses plein de questions ? Alors viens écouter ces quelques histoires, tu auras peut-être des réponses !

Âge 0 3 ans, accompagné d’un adulte .

Rue de la Croix Cordier Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux 51430 Marne Grand Est mediatheque@ville-tinqueux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Heure des doudous Mais pourquoi ?

L’événement Heure des doudous Mais pourquoi ? Tinqueux a été mis à jour le 2025-09-26 par ADT de la Marne