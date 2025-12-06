Heure des doudous – Pop-up : des livres magiques Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Heure des doudous – Pop-up : des livres magiques Samedi 6 décembre, 10h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

L’Heure des Doudous, c’est un moment privilégié de rencontre entre les tout-petits et les livres, entre leur imaginaire et les belles histoires. Ça se passe à la médiathèque dans un espace douillet.

Imagine… un grand livre s’ouvre et tout un monde apparaît… Une grenouille à grande bouche saute dans la mare, et te voilà presque arrosé !… Entends-tu frémir les roseaux ? Les vois-tu bouger ? Viens découvrir le monde du pop-up et laisse-toi surprendre par des livres étonnants qui s’animent sous tes yeux !

Âge 0 – 3 ans, accompagné d’un adulte

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est

