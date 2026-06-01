Heure des histoires au parc Saint Jacques Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët
Heure des histoires au parc Saint Jacques Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët mercredi 17 juin 2026.
Clohars-Carnoët
Heure des histoires au parc Saint Jacques
Rue de Saint-Jacques Parc Saint Jacques Clohars-Carnoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Marianne propose aux enfants et leurs accompagnant·es de se poser au parc Saint Jacques pour un temps de lecture en plein air.
La séance est ouverte à tout·es, à partir de 5 ans, sans inscription. .
Rue de Saint-Jacques Parc Saint Jacques Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53
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English :
L’événement Heure des histoires au parc Saint Jacques Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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