Heure des histoires au parc Saint Jacques Rue de Saint-Jacques Clohars-Carnoët mercredi 17 juin 2026.

Clohars-Carnoët

Heure des histoires au parc Saint Jacques

Rue de Saint-Jacques Parc Saint Jacques Clohars-Carnoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Marianne propose aux enfants et leurs accompagnant·es de se poser au parc Saint Jacques pour un temps de lecture en plein air.

La séance est ouverte à tout·es, à partir de 5 ans, sans inscription. .

Rue de Saint-Jacques Parc Saint Jacques Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 2 98 96 22 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Heure des histoires au parc Saint Jacques Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2026-06-05 par OT QUIMPERLE LES RIAS