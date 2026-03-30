Heure des histoires En musique ! Bibliothèque-ludothèque Dax
Heure des histoires En musique ! Bibliothèque-ludothèque Dax mercredi 15 avril 2026.
Heure des histoires En musique !
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Lectures, comptines et atelier créatif pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte. .
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055874728 bibliotheque@dax.fr
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English : Heure des histoires En musique !
L’événement Heure des histoires En musique ! Dax a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Dax