Heure des histoires En musique ! Bibliothèque-ludothèque Dax

Heure des histoires En musique !

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Lectures, comptines et atelier créatif pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte. .

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055874728 bibliotheque@dax.fr

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English : Heure des histoires En musique !

L’événement Heure des histoires En musique ! Dax a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Dax