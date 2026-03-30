Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Heure des histoires En musique ! Bibliothèque-ludothèque Dax

Heure des histoires En musique ! Bibliothèque-ludothèque Dax

Heure des histoires En musique ! Bibliothèque-ludothèque Dax mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Bibliothèque-ludothèque

Adresse : 3 rue du Palais

Ville : 40100 Dax

Département : Landes

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Heure des histoires En musique !

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Lectures, comptines et atelier créatif pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte.   .

Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 055874728  bibliotheque@dax.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Heure des histoires En musique !

L’événement Heure des histoires En musique ! Dax a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Grand Dax