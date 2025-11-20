Heure des Histoires et ateliers Bibliothèque-Ludothèque Dax

Heure des Histoires et ateliers

Bibliothèque-Ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10

fin : 2025-12-10

Date(s) :

2025-12-10

Plongez dans la magie de Noël avec des lectures festives suivies d’un atelier de création de crackers . Pour les enfants de 6 à 10 ans accompagnés d’un adulte. Sur réservation. .

Bibliothèque-Ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr

