Heure des Histoires et ateliers Bibliothèque-Ludothèque Dax

Bibliothèque-Ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes
Gratuit
Gratuit
2025-12-10
fin : 2025-12-10
2025-12-10
Plongez dans la magie de Noël avec des lectures festives suivies d'un atelier de création de crackers . Pour les enfants de 6 à 10 ans accompagnés d'un adulte. Sur réservation.
Bibliothèque-Ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr
Heure des Histoires et ateliers
