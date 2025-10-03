Heure des histoires Médiathèque Robert-Desnos Argenteuil

Heure des histoires Vendredi 3 octobre, 17h30 Médiathèque Robert-Desnos Val-d’Oise

Début : 2025-10-03T17:30:00 – 2025-10-03T18:30:00

Petits et grands se rassemblent autour d’histoires racontées par les médiathécaires, pour rêver, grandir et voyager.

Dès 5 ans, sur inscription.

Médiathèque Robert-Desnos 58 Allee Fernand Leger, 95100 Argenteuil, France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 0134114987 https://argenteuil.bibenligne.fr/mediatheque-robert-desnos [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheques.argenteuil.fr/node/content/nid/487583 »}] Ligne J, arrêt Val d’Argenteuil. 8, 34, 164 arrêt Jean Lurçat. 4 arrêt François-Rabelais.

Ville d’Argenteuil