Heure des histoires « On partage »

Gamaches Somme

Gratuit

Début : 2025-09-10 15:00:00

fin : 2025-09-10 16:00:00

2025-09-10

Lecture d’histoires et activité manuelle sur le thème du partage.

Dès 4 ans Sur inscription.

Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr

L’événement Heure des histoires « On partage » Gamaches a été mis à jour le 2025-09-04 par SIM Hauts-de-France DESTINATION LE TREPORT MERS