Heure des histoires « On partage » Gamaches
Heure des histoires « On partage » Gamaches mercredi 10 septembre 2025.
Heure des histoires « On partage »
Gamaches Somme
Début : 2025-09-10 15:00:00
fin : 2025-09-10 16:00:00
2025-09-10
Lecture d’histoires et activité manuelle sur le thème du partage.
Dès 4 ans Sur inscription.
Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43 mediatheque@gamaches.fr
