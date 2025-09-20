Heure des Histoires Médiathèque de Surgères Surgères

Heure des Histoires Médiathèque de Surgères Surgères samedi 20 septembre 2025.

Heure des Histoires

Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères Charente-Maritime

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Emmenez vos enfants pour un moment lecture à la Médiathèque Municipale de Surgères.

Pour les enfants de 4 à 7 ans.

Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 71 80

English :

Bring your children to the Médiathèque Municipale de Surgères for a reading experience.

For children aged 4 to 7.

German :

Nehmen Sie Ihre Kinder mit auf eine Lesestunde in der Mediathek der Stadt Surgères.

Für Kinder von 4 bis 7 Jahren.

Italiano :

Portate i vostri bambini a leggere presso la Médiathèque Municipale de Surgères.

Per bambini dai 4 ai 7 anni.

Espanol :

Traiga a sus hijos a leer a la Mediateca Municipal de Surgères.

Para niños de 4 a 7 años.

