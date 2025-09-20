Heure des Histoires Médiathèque de Surgères Surgères
Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères Charente-Maritime
Début : 2025-09-20 11:00:00
2025-09-20
Emmenez vos enfants pour un moment lecture à la Médiathèque Municipale de Surgères.
Pour les enfants de 4 à 7 ans.
Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 71 80
English :
Bring your children to the Médiathèque Municipale de Surgères for a reading experience.
For children aged 4 to 7.
German :
Nehmen Sie Ihre Kinder mit auf eine Lesestunde in der Mediathek der Stadt Surgères.
Für Kinder von 4 bis 7 Jahren.
Italiano :
Portate i vostri bambini a leggere presso la Médiathèque Municipale de Surgères.
Per bambini dai 4 ai 7 anni.
Espanol :
Traiga a sus hijos a leer a la Mediateca Municipal de Surgères.
Para niños de 4 a 7 años.
