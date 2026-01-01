Heure des Histoires Médiathèque de Surgères Surgères

Heure des Histoires

Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères Charente-Maritime

Début : 2026-01-17 11:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Emmenez vos enfants pour un moment lecture à la Médiathèque Municipale de Surgères.

Pour les enfants de 4 à 7 ans.

Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 71 80

English :

Bring your children to the Médiathèque Municipale de Surgères for a reading experience.

For children aged 4 to 7.

L’événement Heure des Histoires Surgères a été mis à jour le 2026-01-08 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin