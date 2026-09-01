Heure des Histoires Médiathèque de Surgères Surgères
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Surgères · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Heure des Histoires
Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 10:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Emmenez vos enfants pour un moment lecture à la Médiathèque Municipale de Surgères.
Pour les enfants de 4 à 7 ans.
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Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 71 80 mediatheque@ville-surgeres.fr
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English :
Bring your children to the Médiathèque Municipale de Surgères for a reading experience.
For children aged 4 to 7.
L’événement Heure des Histoires Surgères a été mis à jour le 2026-09-05 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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