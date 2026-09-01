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AGENDA · Surgères

Heure des Histoires Médiathèque de Surgères Surgères

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Surgères · Surgères

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Médiathèque de Surgères
Adresse
BP 59
Ville
17700 Surgères
Département
Charente-Maritime
Tarif

Surgères

Heure des Histoires

Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:30:00
fin : 2026-09-19 10:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Emmenez vos enfants pour un moment lecture à la Médiathèque Municipale de Surgères.
Pour les enfants de 4 à 7 ans.
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Médiathèque de Surgères BP 59 Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 71 80  mediatheque@ville-surgeres.fr

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English :

Bring your children to the Médiathèque Municipale de Surgères for a reading experience.
For children aged 4 to 7.

L’événement Heure des Histoires Surgères a été mis à jour le 2026-09-05 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin

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