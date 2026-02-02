Heure des histoires Un point c’est tout Bibliothèque-ludothèque Dax
Heure des histoires Un point c’est tout Bibliothèque-ludothèque Dax mercredi 18 février 2026.
Heure des histoires Un point c’est tout
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
Un petit point … puis un autre… et voilà qu’une histoire prend forme !
Lectures, comptines et jeux pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte. .
Bibliothèque-ludothèque 3 rue du Palais Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 74 72 89 bibliotheque@dax.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Heure des histoires Un point c’est tout
L’événement Heure des histoires Un point c’est tout Dax a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Grand Dax