Heure d’oeuvre Bibliothèque Saint-Éloi – 49100 ANGERS Angers

Heure d’oeuvre Samedi 4 octobre, 16h00 Bibliothèque Saint-Éloi – 49100 ANGERS Maine-et-Loire

Entrée libre

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:30:00

Philippe Mathé, comédien au Bibliothéâtre vous fera découvrir un auteur surprise lors de cette séance spéciale Biblis en folie !

Bibliothèque Saint-Éloi – 49100 ANGERS 9, rue du musée – 49100 Angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 (0)2 41 41 04 75 https://bibliotheques.angers.fr/ https://www.instagram.com/bibliotheques.angers/ Avec une surface de 500m2 sur quatre niveaux, la bibliothèque Saint-Éloi vous accueille « comme à la maison » en plein cœur du centre-ville pendant la durée du chantier de la bibliothèque Toussaint.

Huit professionnels vous proposent un lieu adapté et chaleureux avec plus de 38 000 documents. Découvrez des espaces cosy et un choix important de collections variées pour tous les âges. Pour la jeunesse, un espace privilégié pour les tout-petits avec la cabane à histoires et un large choix d’albums, un coin spécial pour les 7-11 ans et un grand salon pour les ados avec mangas, BD, romans… Pour les adultes, près de 6000 BD, mangas et comics et 140 titres de journaux et magazines. En soutien à l’accès au livre et à la lecture, des sélections Facile à Lire, Français Langue étrangère (FLE), des grands caractères ainsi que des livres audios sont à votre disposition. La bibliothèque propose également un service de prêt d’instruments de musique, ainsi que la consultation de l’INAthèque et de ressources numériques.

L’équipe de la bibliothèque Saint-Éloi collabore avec de nombreux acteurs, notamment dans le cadre d’actions menées auprès des familles et de la jeunesse et accueille ainsi des scolaires, des bébés lecteurs ou encore un club ados… L’équipe proposera aussi prochainement des ateliers, des rencontres et des lectures pour les lecteurs et des pauses au jardin. Bus

@Bibliotheque municipale Angers