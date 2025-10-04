Heure du conte 2-4 ans Bibliothèque municipale Val de Briey

enfants de 2 à 4 ans

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T11:30

Heure du conte pour les 2-4 ans : un moment tout doux à partager

Installez-vous confortablement avec les tout-petits pour un voyage au pays des histoires ! Contes, comptines et albums colorés seront au rendez-vous pour éveiller l’imaginaire, écouter, rire et rêver ensemble.

Un temps calme, tendre et joyeux, parfait pour une première découverte du plaisir de lire.

Bibliothèque municipale 15 rue du Temple – BRIEY 54150 Val de Briey Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0382466555 http://mediatheques-valdebriey.fr https://mediatheques-valdebriey.fr/

