Heure du conte à Drefféac Bibliothèque Drefféac

Heure du conte à Drefféac

Bibliothèque 1 rue des tilleuls Drefféac Loire-Atlantique

Heure du conte Les Chouettes histoires de Noël

Histoires racontées aux enfants par la bibliothécaire à partir d’une sélection d’albums et de contes.

Bibliothèque de Drefféac

samedi 13 décembre à 10h30

Entrée libre enfants à partir de 3 ans

Renseignements

Bibliothèque de Drefféac 02 40 17 60 54

E.mail bibliodreffeac@cc-paysdepontchateau.fr .

Bibliothèque 1 rue des tilleuls Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

