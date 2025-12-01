Heure du conte à Drefféac Bibliothèque Drefféac
samedi 13 décembre 2025.
Heure du conte à Drefféac
Bibliothèque 1 rue des tilleuls Drefféac Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13 10:30:00
fin : 2025-12-13 11:15:00
2025-12-13
Heure du conte Les Chouettes histoires de Noël
Histoires racontées aux enfants par la bibliothécaire à partir d’une sélection d’albums et de contes.
Bibliothèque de Drefféac
samedi 13 décembre à 10h30
Entrée libre enfants à partir de 3 ans
Bibliothèque de Drefféac 02 40 17 60 54
E.mail bibliodreffeac@cc-paysdepontchateau.fr .
+33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
