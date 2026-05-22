Heure du conte à Drefféac Bibliothèque Drefféac

Drefféac

Heure du conte à Drefféac

Bibliothèque 1 rue des tilleuls Drefféac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:30:00

fin : 2026-06-20 10:30:00

Date(s) :

2026-06-20

La nature au fil des saisons

Heure du conte

Un moment tout en douceur, où les enfants se laissent porter par des histoires qui parlent de nature, de couleurs et de saisons qui changent. Une parenthèse apaisante, idéale pour se poser, écouter et savourer le plaisir des contes.

Bibliothèque de Drefféac

Samedi 20 juin à 10h30

Gratuit

Renseignements

Bibliothèque de Drefféac 02 40 17 60 54

E.mail bibliodreffeac@cc-paysdepontchateau.fr .

Bibliothèque 1 rue des tilleuls Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Heure du conte à Drefféac Drefféac a été mis à jour le 2026-05-20 par ADT44