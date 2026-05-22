Heure du conte à Drefféac Bibliothèque Drefféac
Heure du conte à Drefféac Bibliothèque Drefféac samedi 20 juin 2026.
Drefféac
Heure du conte à Drefféac
Bibliothèque 1 rue des tilleuls Drefféac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 10:30:00
Date(s) :
2026-06-20
La nature au fil des saisons
Heure du conte
Un moment tout en douceur, où les enfants se laissent porter par des histoires qui parlent de nature, de couleurs et de saisons qui changent. Une parenthèse apaisante, idéale pour se poser, écouter et savourer le plaisir des contes.
Bibliothèque de Drefféac
Samedi 20 juin à 10h30
Gratuit
Renseignements
Bibliothèque de Drefféac 02 40 17 60 54
E.mail bibliodreffeac@cc-paysdepontchateau.fr .
Bibliothèque 1 rue des tilleuls Drefféac 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Heure du conte à Drefféac Drefféac a été mis à jour le 2026-05-20 par ADT44
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