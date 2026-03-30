Heure du conte à la Bibliothèque Naguib Mahfouz Bibliothèque Naguib Mahfouz Paris

Un mardi par mois après l’école, une bibliothécaire vous invite à écouter des contes de tous les horizons. Une invitation à découvrir le monde et à s’ouvrir aux autres !

Il était une fois des contes … à la bibliothèque !

Le mardi 16 juin 2026

de 17h00 à 18h00

Le mardi 12 mai 2026

de 17h00 à 18h00

Le mardi 14 avril 2026

de 17h00 à 18h00

gratuit

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-14T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-16T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-14T17:00:00+02:00_2026-04-14T18:00:00+02:00;2026-05-12T17:00:00+02:00_2026-05-12T18:00:00+02:00;2026-06-16T17:00:00+02:00_2026-06-16T18:00:00+02:00

Bibliothèque Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

+33140332601 bibliotheque.naguib-mahfouz@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes



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