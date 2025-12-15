Heure du conte à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac
Heure du conte à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac mercredi 17 décembre 2025.
Heure du conte à la Maison du Père Castor
Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Accordez-vous un moment conte avec vos enfants à partir de 3 ans. Un petit goûter est proposé aux enfants à la fin de la lecture. .
Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 contact@maisonduperecastor.fr
English : Heure du conte à la Maison du Père Castor
L’événement Heure du conte à la Maison du Père Castor Meuzac a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Briance Sud Haute-Vienne