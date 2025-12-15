Heure du conte à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac

Heure du conte à la Maison du Père Castor

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Accordez-vous un moment conte avec vos enfants à partir de 3 ans. Un petit goûter est proposé aux enfants à la fin de la lecture. .

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 contact@maisonduperecastor.fr

