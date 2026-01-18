Heure du conte à la Maison du Père Castor Forgeneuve Meuzac

Heure du conte à la Maison du Père Castor

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-28

fin : 2026-02-18

Date(s) :

2026-01-28 2026-02-18

À l’occasion de l’exposition GERDA MULLER FÊTE SES 100 ANS, la Maison du Père Castor vous propose une heure du conte spéciale, avec une projection de ses histoires en diapositives. .

Forgeneuve 253 Route Roule Galette Meuzac 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 09 99 51 contact@maisonduperecastor.fr

