Heure du conte à la médiathèque de Beuzeville Beuzeville

Début : 2025-09-13 10:30:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Jamais disponibles pour les Jardins aux histoires du lundi matin ! Alors là, c’est l’occasion ! Rendez-vous le samedi 13 septembre.

Venez avec votre bout’chou partager ce moment autour des livres, comptines et jeux de doigts, animé par Eva.

Animation réservée aux enfants de moins de 3 ans.

Durée 15 à 20 mn

Gratuit Nombre de places limité, pensez à réserver !

Médiathèque Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39

English : Heure du conte à la médiathèque de Beuzeville

Never available for the Monday morning Story Gardens! Now’s your chance! See you on Saturday, September 13.

Come along with your little one and share a moment of reading, nursery rhymes and fingerplays, hosted by Eva.

Activities reserved for children under 3.

Duration: 15 to 20 min

Free Places are limited, so book early!

German :

Nie verfügbar für die Jardins aux histoires am Montagmorgen! Dann ist jetzt die Gelegenheit! Wir treffen uns am Samstag, den 13. September.

Kommen Sie mit Ihren Kleinen und teilen Sie diesen Moment rund um Bücher, Reime und Fingerspiele, der von Eva geleitet wird.

Die Veranstaltung ist für Kinder unter 3 Jahren reserviert.

Dauer: 15 bis 20 Minuten

Kostenlos Begrenzte Anzahl an Plätzen, denken Sie an eine Reservierung!

Italiano :

Mai disponibile per gli Story Gardens del lunedì mattina! Ora è la tua occasione! Unisciti a noi sabato 13 settembre.

Venite con il vostro piccolo a condividere questo momento di lettura, filastrocche e giochi di dita, guidati da Eva.

Solo per bambini sotto i 3 anni.

Durata: 15-20 minuti

Gratuito Numero di posti limitato, ricordarsi di prenotare!

Espanol :

¡Nunca disponible para el Story Gardens de los lunes por la mañana! ¡Ahora es tu oportunidad! Únete a nosotros el sábado 13 de septiembre.

Venga con su pequeño y comparta un momento de lectura, canciones infantiles y juegos con los dedos, dirigidos por Eva.

Sólo para niños menores de 3 años.

Duración: de 15 a 20 minutos

Gratis Número de plazas limitado, ¡recuerde reservar!

