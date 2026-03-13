Heure du conte à la Vendéthèque de La Châtaigneraie

5 7 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Belles histoires

Découvrez des albums qui explorent les liens entre les générations, font revivre les souvenirs et célèbrent la magie des relations familiales. Écoutez, partagez et votez pour votre livre préféré.

Un moment chaleureux pour les petits et les grands. L’animation se poursuivra autour d’un goûter convivial.

Cette animation se fait dans le cadre du Prix Chronos de Littérature , en partenariat avec le Département de la Vendée.

L’animation est gratuite, accessible dès 3 ans.

Sur inscription au 02 51 53 66 40 ou arantelle@vendee.fr .

5 7 Rue Amélie Parenteau La Châtaigneraie 85120 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 53 66 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Beautiful stories

L’événement Heure du conte à la Vendéthèque de La Châtaigneraie La Châtaigneraie a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin