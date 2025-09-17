Heure du conte à Laon Laon

Rue Marcelin Berthelot Laon Aisne

Gratuit

Début : 2025-09-17 10:30:00

fin : 2025-09-17 11:30:00

2025-09-17

Une heure en compagnie des conteuses Claudine et Michèle de l’association Lire et faire lire destinée aux 4-8 ans…

RV à la médiathèque Suzanne-Martinet à 10h30 ! (accès gratuit / sans réservation / durée 1h) 0 .

Rue Marcelin Berthelot Laon 02000 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 22 86 74

