Heure du conte à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir

Heure du conte à Montoire-sur-le Loir

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher

Début : Mercredi 2025-11-19 16:00:00

fin : 2025-11-19

2025-11-19

Un moment à partager dans votre médiathèque.

Heure du conte à Montoire-sur-le Loir. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter par la magie des mots… Petits et grands sont invités à tendre l’oreille pour écouter des histoires merveilleuses, drôles ou mystérieuses, racontées avec passion. Un moment de rêve, de partage et d’imaginaire à vivre en famille ! Mais quelle journée . A partir de 4 ans. .

Quartier Marescot Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60

English :

A moment to share in your media library.

German :

Ein Moment, den Sie in Ihrer Mediathek teilen können.

Italiano :

Un momento da condividere nella vostra mediateca.

Espanol :

Un momento para compartir en su mediateca.

