Heure du conte à Selommes Selommes

Heure du conte à Selommes Selommes samedi 27 septembre 2025.

Heure du conte à Selommes

17B Rue du Bout des Haies Selommes Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-27 11:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Petites histoires et grandes émotions.

Heure du conte à Selommes. Installez-vous confortablement, laissez votre imagination s’envoler et préparez-vous à découvrir une histoire merveilleuse où les rêves prennent vie et les aventures n’ont pas de limites. A partir de 3 ans. .

17B Rue du Bout des Haies Selommes 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 23 83 34

English :

Small stories and big emotions.

German :

Kleine Geschichten und große Gefühle

Italiano :

Piccole storie e grandi emozioni.

Espanol :

Pequeñas historias y grandes emociones.

L’événement Heure du conte à Selommes Selommes a été mis à jour le 2025-08-19 par OT de Vendome Territoires Vendomois