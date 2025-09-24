Heure du conte à Vendôme Vendôme
Heure du conte à Vendôme
Parc Ronsard Vendôme Loir-et-Cher
Gratuit
Début : Mercredi 2025-11-19 15:00:00
fin : 2025-11-19
2025-11-19
Moment de détente dans votre médiathèque.
Heure du conte à Vendôme. Laissez vous conter de belles histoires à partir de 4 ans. Spécial polar ! .
Parc Ronsard Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire bibliotheque@catv41.fr
English :
A moment of relaxation in your media library.
German :
Moment der Entspannung in Ihrer Mediathek.
Italiano :
Un momento di relax nella vostra mediateca.
Espanol :
Un momento de relax en su mediateca.
