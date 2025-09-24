Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Heure du conte à Vendôme Vendôme mercredi 19 novembre 2025.

Parc Ronsard Vendôme Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Mercredi 2025-11-19 15:00:00
Moment de détente dans votre médiathèque.
Heure du conte à Vendôme. Laissez vous conter de belles histoires à partir de 4 ans. Spécial polar !   .

Parc Ronsard Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire   bibliotheque@catv41.fr

English :

A moment of relaxation in your media library.

German :

Moment der Entspannung in Ihrer Mediathek.

Italiano :

Un momento di relax nella vostra mediateca.

Espanol :

Un momento de relax en su mediateca.

L’événement Heure du conte à Vendôme Vendôme a été mis à jour le 2025-11-04 par OT de Vendome Territoires Vendomois