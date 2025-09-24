Heure du conte à Vendôme Vendôme

Heure du conte à Vendôme

Parc Ronsard Vendôme Loir-et-Cher

Début : Mercredi 2025-11-19 15:00:00

2025-11-19

Moment de détente dans votre médiathèque.

Heure du conte à Vendôme. Laissez vous conter de belles histoires à partir de 4 ans. Spécial polar ! .

Parc Ronsard Vendôme 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire bibliotheque@catv41.fr

English :

A moment of relaxation in your media library.

German :

Moment der Entspannung in Ihrer Mediathek.

Italiano :

Un momento di relax nella vostra mediateca.

Espanol :

Un momento de relax en su mediateca.

