Heure du conte Airvault

1, place des jardins Airvault Deux-Sèvres
C’est l’heure du Conte avec l’Association Lire et Faire Lire. Venez écouter de belles histoires à la médiathèque pour célébrer les 25 ans de l’association. Ouvert à tous et toues, destinés à un public de 4 à 6 ans. Rendez-vous à 11 h à la Médiathèque. Animation gratuite, sur inscription au 05 49 63 27 41 ou mediatheque@cc-avt.fr. .
1, place des jardins Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr
