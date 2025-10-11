Heure du conte Airvault

Heure du conte Airvault samedi 11 octobre 2025.

Heure du conte

1, place des jardins Airvault Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

C’est l’heure du Conte avec l’Association Lire et Faire Lire. Venez écouter de belles histoires à la médiathèque pour célébrer les 25 ans de l’association. Ouvert à tous et toues, destinés à un public de 4 à 6 ans. Rendez-vous à 11 h à la Médiathèque. Animation gratuite, sur inscription au 05 49 63 27 41 ou mediatheque@cc-avt.fr. .

1, place des jardins Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

English : Heure du conte

German : Heure du conte

Italiano :

Espanol : Heure du conte

L’événement Heure du conte Airvault a été mis à jour le 2025-09-20 par CC Airvaudais Val du Thouet