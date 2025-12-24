Heure du conte, Airvault
Venez écouter une heure du conte en pyjama à la médiathèque tandis que la nuit tombe. Ambiance doudou et détente. Des histoires sur le thème des Nuits de la Lecture 2026 Villes et Campagnes. Rendez-vous à 17 h 30. Gratuit. Public familial à partir de 4 ans. Réservation obligatoire. Plus d’informations au 05 49 63 27 41 ou à l’adresse mediatheque@cc-avt.fr .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr
