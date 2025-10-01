Heure du conte « Amours, désamours » Médiathèque Centre Social du Pays Arnay-Liernais Arnay-le-Duc

Médiathèque Centre Social du Pays Arnay-Liernais 3 Rue de la Gare Arnay-le-Duc Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-10-01 16:00:00

2025-10-01

un petit rendez-vous mensuel à partir de 4 ans au pays des histoires et de l’imagination suivi d’un atelier d’écriture sur le thème. A partir de 5 ans avec un adulte. L’animation s’inscrit dans le programme du festival Coup de contes de la Médiathèque Côte D’Or .

Médiathèque Centre Social du Pays Arnay-Liernais 3 Rue de la Gare Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 90 17 55 accueil@csarnayleduc.fr

