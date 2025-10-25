Heure du conte Médiathèque Arbois
Heure du conte Médiathèque Arbois samedi 25 octobre 2025.
Heure du conte
Médiathèque 9 Grande Rue Arbois Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-25 10:00:00
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-25
Temps de lecture suivi d’un temps de jeu.
À partir de 4 ans.
Le consentement, ça s’apprend ! Retrouvez Anaïs pour une lecture d’albums suivie d’une séance de jeu avec « Mon Loto du Consentement ». Une manière ludique de parler du respect du corps !
Autres dates
Site de Poligny mercredi 15 octobre à 10h30
Site de Salins samedi 25 octobre à 15h30
Animation proposée à l’occasion du Festival Tralalire, Lire au Cœur du Jura.
Ce festival est organisé dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne-Franche-Comté. .
Médiathèque 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90 bibliotheque.arbois@cc-aps.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Heure du conte Arbois a été mis à jour le 2025-09-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA