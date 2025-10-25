Heure du conte Médiathèque Arbois

Heure du conte Médiathèque Arbois samedi 25 octobre 2025.

Heure du conte

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Temps de lecture suivi d’un temps de jeu.

À partir de 4 ans.

Le consentement, ça s’apprend ! Retrouvez Anaïs pour une lecture d’albums suivie d’une séance de jeu avec « Mon Loto du Consentement ». Une manière ludique de parler du respect du corps !

Autres dates

Site de Poligny mercredi 15 octobre à 10h30

Site de Salins samedi 25 octobre à 15h30

Animation proposée à l’occasion du Festival Tralalire, Lire au Cœur du Jura.

Ce festival est organisé dans le cadre du Contrat Territoire Lecture, soutenu par la Direction Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne-Franche-Comté. .

Médiathèque 9 Grande Rue Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 41 90 bibliotheque.arbois@cc-aps.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Heure du conte Arbois a été mis à jour le 2025-09-18 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA