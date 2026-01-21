Heure du conte & atelier créatif Médiathèque Le Faouët
Heure du conte & atelier créatif Médiathèque Le Faouët samedi 14 février 2026.
Heure du conte & atelier créatif
Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan
Début : 2026-02-14 10:30:00
fin : 2026-02-14 11:30:00
2026-02-14
Le Carnaval est au cœur de l’heure du conte, suivi d’un atelier créatif. Cette animation est ouverte aux enfants à partir de 2 ans. .
Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39
