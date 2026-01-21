Heure du conte & atelier créatif Médiathèque Le Faouët

Heure du conte & atelier créatif

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët Morbihan

Le Carnaval est au cœur de l’heure du conte, suivi d’un atelier créatif. Cette animation est ouverte aux enfants à partir de 2 ans. .

Médiathèque 54 Rue de Saint-Fiacre Le Faouët 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 15 39

