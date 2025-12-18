Heure du Conte au Château Nogent-le-Rotrou

Heure du Conte au Château

Château des comtes du Perche Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Le rendez-vous des bouts d’choux !

L’équipe de la bibliothèque monte au château pour ce rdv privilégié.

Samedi 3 janvier à 10h30.

Gratuit sur réservation De 2 à 6 ans .

Château des comtes du Perche Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr

English :

A rendez-vous for the little ones!

The library team goes up to the château for this special event.

Saturday, January 3 at 10:30 a.m.

Free with reservation Ages 2 to 6

