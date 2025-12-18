Heure du Conte au Château Nogent-le-Rotrou
Heure du Conte au Château Nogent-le-Rotrou samedi 3 janvier 2026.
Heure du Conte au Château
Château des comtes du Perche Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-03 10:30:00
fin : 2026-01-03
Date(s) :
2026-01-03
Le rendez-vous des bouts d’choux !
L’équipe de la bibliothèque monte au château pour ce rdv privilégié.
Samedi 3 janvier à 10h30.
Gratuit sur réservation De 2 à 6 ans
Château des comtes du Perche Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 76 16 bibliothequemunicipale@ville-nogent-le-rotrou.fr
English :
A rendez-vous for the little ones!
The library team goes up to the château for this special event.
Saturday, January 3 at 10:30 a.m.
Free with reservation Ages 2 to 6
