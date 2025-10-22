Heure du conte au musée Crépy-en-Valois

Heure du conte au musée Crépy-en-Valois mercredi 22 octobre 2025.

Heure du conte au musée

Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 16:00:00

fin : 2025-10-22

Date(s) :

2025-10-22

A l’issue des journées au musée, les conteuses de la médiathèque proposent une heure du conte exceptionnelle au musée de l’archerie et du Valois, ponctuée d’intermèdes musicaux interprétés par les élèves de Danse & Musique en Valois.

Cette animation est proposée en partenariat avec la MJC centre social, la Médiathèque et Danse & Musique en Valois.

Mercredi 22 octobre 2025

À partir de 16h

À partir de 4 ans

Entrée libre et gratuite

Rue Gustave Chopinet Crépy-en-Valois 60800 Oise Hauts-de-France +33 3 44 59 21 97

English :

At the end of the days at the museum, storytellers from the media library offer an exceptional storytelling hour at the Musée de l’Archerie et du Valois, punctuated by musical interludes performed by students from Danse & Musique en Valois.

This event is organized in partnership with the MJC center social, the Médiathèque and Danse & Musique en Valois.

Wednesday, October 22, 2025

Starting at 4pm

Ages 4 and up

Free admission

German :

Im Anschluss an die Museumstage bieten die Erzählerinnen der Mediathek eine außergewöhnliche Märchenstunde im Musée de l’archerie et du Valois an, die von musikalischen Intermezzi der Schüler von Danse & Musique en Valois begleitet wird.

Diese Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit dem MJC (Centre social), der Mediathek und Danse & Musique en Valois angeboten.

Mittwoch, 22. Oktober 2025

Ab 16 Uhr

Ab 4 Jahren

Freier Eintritt

Italiano :

Al termine delle giornate al museo, i narratori della mediateca propongono un’eccezionale ora di narrazione al Musée de l’Archerie et du Valois, scandita da intermezzi musicali eseguiti dagli studenti di Danse & Musique en Valois.

Questo evento è organizzato in collaborazione con il centro sociale MJC, la Médiathèque e Danse & Musique en Valois.

Mercoledì 22 ottobre 2025

A partire dalle 16.00

Per bambini dai 4 anni in su

Ingresso libero

Espanol :

Al final de las jornadas en el museo, los cuentacuentos de la mediateca ofrecen una hora excepcional de cuentacuentos en el Musée de l’Archerie et du Valois, amenizada con interludios musicales interpretados por los alumnos de Danse & Musique en Valois.

Este acto está organizado en colaboración con el centro social MJC, la Mediateca y Danse & Musique en Valois.

Miércoles 22 de octubre de 2025

A partir de las 16 h

A partir de 4 años

Entrada gratuita

