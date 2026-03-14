Heure du conte Autour des albums de Gay Wegerif Médiathèque de Beuzeville Beuzeville

Heure du conte Autour des albums de Gay Wegerif

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 10:30:00

fin : 2026-04-14 11:00:00

Date(s) :

2026-04-14

Dans le cadre de l’exposition Jeux d’assemblage de Gay Wegerif , viens écouter des histoires toutes en formes et en couleurs, avec les albums de Gay Wegerif, animée par Béatrice.

Dans le cadre de l’exposition Jeux d’assemblage de Gay Wegerif , viens écouter des histoires toutes en forme et en couleur, avec les albums de Gay Wegerif.

Animée par Béatrice.

Pour les 3-5 ans

Durée environ 20 mn

Gratuit Nombre de places limité, pensez à réserver ! .

Médiathèque de Beuzeville 50 Rue Albert Sorel Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39 contact@mediathequebeuzeville.fr

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English : Heure du conte Autour des albums de Gay Wegerif

As part of the Jeux d’assemblage de Gay Wegerif exhibition Come and listen to the colourful stories in Gay Wegerif’s albums, hosted by Béatrice.

L’événement Heure du conte Autour des albums de Gay Wegerif Beuzeville a été mis à jour le 2026-03-14 par Bureau d’Informations Touristiques de Beuzeville