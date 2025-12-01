Heure du conte avec le Père Noël Médiathèque Saint-Éloi

Heure du conte avec le Père Noël

Médiathèque Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-10 10:00:00

fin : 2025-12-10 11:00:00

Date(s) :

2025-12-10

Heure du conte avec le Père Noël à la Bibliothèque de SAINT ELOI le mercredi 10 décembre à 10h.

Pour les enfants de 4 à 7 ans.

Gratuit, sur réservation 03.86.37.12.58 .

Médiathèque Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 12 58 bibliotheque.saint-eloi@orange.fr

English : Heure du conte avec le Père Noël

L’événement Heure du conte avec le Père Noël Saint-Éloi a été mis à jour le 2025-12-01 par OT Nevers