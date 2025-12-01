Heure du conte avec le Père Noël Médiathèque Saint-Éloi
Heure du conte avec le Père Noël à la Bibliothèque de SAINT ELOI le mercredi 10 décembre à 10h.
Pour les enfants de 4 à 7 ans.
Gratuit, sur réservation 03.86.37.12.58 .
Médiathèque Chemin du Bois Bouchot Saint-Éloi 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 37 12 58 bibliotheque.saint-eloi@orange.fr
