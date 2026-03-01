Heure du conte Place Jean Moulin Bavilliers

Heure du conte

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 15:30:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Ah, la bonne soupe !… ou pas…

La Médiathèque de Bavilliers invite les enfants à un nouveau rendez-vous de l’Heure du conte !

Au programme une histoire savoureuse et pleine de surprises autour du thème… de la soupe !

Entre rires, malice et imagination, les petites oreilles (et les grandes !) voyageront au fil d’un récit qui promet quelques rebondissements.

À partir de 3 ans

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Un joli moment de partage à vivre en famille ! .

Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Heure du conte

L’événement Heure du conte Bavilliers a été mis à jour le 2026-03-06 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)