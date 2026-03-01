Heure du conte Place Jean Moulin Bavilliers
Heure du conte Place Jean Moulin Bavilliers mercredi 18 mars 2026.
Heure du conte
Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers Territoire de Belfort
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-18 15:30:00
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Ah, la bonne soupe !… ou pas…
La Médiathèque de Bavilliers invite les enfants à un nouveau rendez-vous de l’Heure du conte !
Au programme une histoire savoureuse et pleine de surprises autour du thème… de la soupe !
Entre rires, malice et imagination, les petites oreilles (et les grandes !) voyageront au fil d’un récit qui promet quelques rebondissements.
À partir de 3 ans
Entrée libre (dans la limite des places disponibles)
Un joli moment de partage à vivre en famille ! .
Place Jean Moulin Médiathèque de Bavilliers Bavilliers 90800 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 67 02 mediatheque@bavilliers.fr
