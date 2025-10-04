Heure du conte Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Heure du conte Bibliothèque Claire Bretécher Paris samedi 4 octobre 2025.

Heure du conte Samedi 4 octobre, 10h45 Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:45:00 – 2025-10-04T11:15:00

Fin : 2025-10-04T10:45:00 – 2025-10-04T11:15:00

Une sélection d’histoires lues par les bibliothécaires.

Pour les enfants de 2 à 5 ans.

Bibliothèque Claire Bretécher 11 Rue de Lancry 75010 Paris Paris 75010 Quartier de la Porte-Saint-Martin Paris Île-de-France 01.42.03.25.98 https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-claire-bretecher https://www.instagram.com/bib_claire_bretecher/ Située au cœur d’un quartier très vivant et dans un bâtiment offrant d’autres services (centre d’animation, gymnase, dojo), la bibliothèque, localisée aux 3e et 4e étages, propose des collections à destination des publics jeunesse et adulte : albums, romans, bandes dessinées, DVD pour les enfants, mais aussi prêt de jeux de société ainsi que d’instruments de musique. Elle met à disposition des lecteurs un fonds important autour de la musique rock (presse, documentaires, bandes dessinées et disques). Métro ligne 5 Jacques Bonsergent (Paris)

Métro ligne 3 Temple (Paris)

Bus 20 Lancry – Saint-Martin (Paris)

Biblis en folie 2025

© nc