Heure du conte Bibliothèque Claire Bretécher Paris
Heure du conte Bibliothèque Claire Bretécher Paris samedi 24 janvier 2026.
Une sélection d’histoires lues par les bibliothécaires pour les enfants de 2 à 5 ans au gré de leurs inspirations, cela pourra être en traduction langue des signes, bilingue anglais, kamishibaï, écoute de musique… le suspens est entier!
Le samedi 20 juin 2026
de 10h45 à 11h30
Le samedi 06 juin 2026
de 10h45 à 11h30
Le samedi 11 avril 2026
de 10h45 à 11h15
Le samedi 28 mars 2026
de 10h45 à 11h30
Le samedi 24 janvier 2026
de 10h45 à 11h30
Le samedi 07 février 2026
de 10h45 à 11h30
Le samedi 14 mars 2026
de 10h45 à 11h30
Le samedi 23 mai 2026
de 10h45 à 11h30
gratuit Public tout-petits et enfants.
Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris
+33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100071518481156 https://www.facebook.com/profile.php?id=100071518481156
