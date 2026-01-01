Heure du conte Bibliothèque Claire Bretécher Paris

Une sélection d’histoires lues par les bibliothécaires pour les enfants de 2 à 5 ans au gré de leurs inspirations, cela pourra être en traduction langue des signes, bilingue anglais, kamishibaï, écoute de musique… le suspens est entier!

Le samedi 20 juin 2026

de 10h45 à 11h30

Le samedi 06 juin 2026

de 10h45 à 11h30

Le samedi 11 avril 2026

de 10h45 à 11h15

Le samedi 28 mars 2026

de 10h45 à 11h30

Le samedi 24 janvier 2026

de 10h45 à 11h30

Le samedi 07 février 2026

de 10h45 à 11h30

Le samedi 14 mars 2026

de 10h45 à 11h30

Le samedi 23 mai 2026

de 10h45 à 11h30

gratuit Public tout-petits et enfants.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T11:45:00+01:00

fin : 2026-06-20T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-01-24T10:45:00+02:00_2026-01-24T11:30:00+02:00;2026-02-07T10:45:00+02:00_2026-02-07T11:30:00+02:00;2026-03-14T10:45:00+02:00_2026-03-14T11:30:00+02:00;2026-03-28T10:45:00+02:00_2026-03-28T11:30:00+02:00;2026-04-11T10:45:00+02:00_2026-04-11T11:15:00+02:00;2026-05-23T10:45:00+02:00_2026-05-23T11:30:00+02:00;2026-06-06T10:45:00+02:00_2026-06-06T11:30:00+02:00;2026-06-20T10:45:00+02:00_2026-06-20T11:30:00+02:00

Bibliothèque Claire Bretécher 11 rue de Lancry 75010 Paris

+33142032598 bibliotheque.claire-bretecher@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100071518481156 https://www.facebook.com/profile.php?id=100071518481156



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Claire Bretécher et trouvez le meilleur itinéraire

