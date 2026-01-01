Heure du conte Bibliothèque Colette Vivier Paris
Heure du conte Bibliothèque Colette Vivier Paris samedi 24 janvier 2026.
Dans le cadre de la dixième édition des Nuits de la lecture, venez partager un moment de douceur à la bibliothèque.
La gourmandise sera au programme avec des contes et une surprise…
Rejoignez-nous pour une heure du conte spéciale gourmandise !
Le samedi 24 janvier 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit Public enfants et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-24T12:00:00+01:00
fin : 2026-01-24T13:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-24T11:00:00+02:00_2026-01-24T12:00:00+02:00
Bibliothèque Colette Vivier 6, rue Fourneyron 75017 Paris
+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr
Afficher la carte du lieu Bibliothèque Colette Vivier et trouvez le meilleur itinéraire