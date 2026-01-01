Heure du conte Bibliothèque Colette Vivier Paris

Dans le cadre de la dixième édition des Nuits de la lecture, venez partager un moment de douceur à la bibliothèque.

La gourmandise sera au programme avec des contes et une surprise…

Rejoignez-nous pour une heure du conte spéciale gourmandise !

Le samedi 24 janvier 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit Public enfants et adultes. A partir de 4 ans.

Bibliothèque Colette Vivier 6, rue Fourneyron 75017 Paris

+33142286994 bibliotheque.colette-vivier@paris.fr



