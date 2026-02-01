Heure du conte Bibliothèque du Lion d’Angers Square des Villes Jumelées Le Lion-d’Angers
Heure du conte Bibliothèque du Lion d’Angers Square des Villes Jumelées Le Lion-d’Angers mercredi 18 février 2026.
Heure du conte Bibliothèque du Lion d’Angers
Square des Villes Jumelées Bibliothèque Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18 16:30:00
fin : 2026-02-18
Date(s) :
2026-02-18
L’heure du conte, un moment à partager avec les enfants à la bibliothèque du Lion d’Angers !
Venez profiter d’un temps de lecture accompagné de vos tous petits.
Les bénévoles de la bibliothèque Hervé Bazin du Lion d’Angers proposent à vos enfants de 3 à 5/6 ans une activité lecture Magdeleine raconte mercredi 18 février à 16h45.
En libre accès, sans réservation. .
Square des Villes Jumelées Bibliothèque Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 24 69 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Story time, a moment to share with children at the Lion d’Angers library!
L’événement Heure du conte Bibliothèque du Lion d’Angers Le Lion-d’Angers a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de tourisme Anjou bleu