Heure du conte Bibliothèque du Lion d’Angers Square des Villes Jumelées Le Lion-d’Angers

Heure du conte Bibliothèque du Lion d’Angers

Square des Villes Jumelées Bibliothèque Le Lion-d'Angers

Début : 2026-02-18 16:30:00

fin : 2026-02-18

2026-02-18

L’heure du conte, un moment à partager avec les enfants à la bibliothèque du Lion d’Angers !

Venez profiter d’un temps de lecture accompagné de vos tous petits.

Les bénévoles de la bibliothèque Hervé Bazin du Lion d’Angers proposent à vos enfants de 3 à 5/6 ans une activité lecture Magdeleine raconte mercredi 18 février à 16h45.

En libre accès, sans réservation. .

Square des Villes Jumelées Bibliothèque Le Lion-d’Angers 49220 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 03 24 69 14

Story time, a moment to share with children at the Lion d’Angers library!

