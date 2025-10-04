Heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris samedi 4 octobre 2025.

Venez découvrir des albums et écouter des histoires lues par les bibliothécaires.

De 3 à 6 ans.

L’Heure du conte de la bibliothèque Mohammed Arkoun revient le 4 octobre

Le samedi 04 octobre 2025

de 10h30 à 11h00

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun https://www.facebook.com/BibArkoun https://twitter.com/BibArkoun