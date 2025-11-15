Heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris

Heure du conte Bibliothèque Mohammed Arkoun Paris samedi 15 novembre 2025.

Venez découvrir des albums et écouter des histoires lues par les bibliothécaires.

De 3 à 6 ans.

L’Heure du conte est de retour pour les 3- ans

Le samedi 15 novembre 2025

de 10h30 à 11h00

gratuit Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque Mohammed Arkoun 74 rue Mouffetard 75005 Paris

+33143379654 bibliotheque.mohammed-arkoun@paris.fr https://www.facebook.com/BibArkoun https://www.facebook.com/BibArkoun https://twitter.com/BibArkoun