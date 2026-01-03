Heure du conte bilingue français-anglais Bibliothèque Georges Brassens Paris

Partagez un moment chaleureux en

famille ! Rejoignez notre heure du conte bilingue animée par deux

bibliothécaires venant de l’American Library in Paris — une bibliothécaire

française et une bibliothécaire américaine. Au programme : comptines, chansons,

et lecture d’albums contemporains pour les enfants de 3 à 7 ans.

Une belle occasion de découvrir des

histoires en anglais tout en s’amusant !

Ce

programme participatif est conçu pour encourager les enfants à s’engager

activement dans les histoires. Les bibliothécaires vous guideront vous et vos

tout-petits à chanter et bouger lors de cette séance interactive.

En partenariat avec l’American Library in Paris.

Le samedi 28 mars 2026

de 11h00 à 12h00

gratuit

Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.

Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr



