Heure du conte bilingue français-anglais Bibliothèque Georges Brassens Paris samedi 28 mars 2026.
Partagez un moment chaleureux en
famille ! Rejoignez notre heure du conte bilingue animée par deux
bibliothécaires venant de l’American Library in Paris — une bibliothécaire
française et une bibliothécaire américaine. Au programme : comptines, chansons,
et lecture d’albums contemporains pour les enfants de 3 à 7 ans.
Une belle occasion de découvrir des
histoires en anglais tout en s’amusant !
Ce
programme participatif est conçu pour encourager les enfants à s’engager
activement dans les histoires. Les bibliothécaires vous guideront vous et vos
tout-petits à chanter et bouger lors de cette séance interactive.
En partenariat avec l’American Library in Paris.
Le samedi 28 mars 2026
de 11h00 à 12h00
gratuit
Sur réservation à l’adresse bibliotheque.georges-brassens@paris.fr ou par téléphone au 01 53 90 30 30
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 7 ans.
Bibliothèque Georges Brassens 38 rue Gassendi 75014 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-georges-brassens-1733 +33153903030 bibliotheque.georges-brassens@paris.fr
